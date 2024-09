Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1074, Gemarkung Holzgerlingen: Alkoholisierter Fahrer fährt in Baustelle

Am Sonntagfrüh, 01.09.2024 gegen 05.50 Uhr, bog ein 33-jähriger BMW Fahrer von einem Feldweg kommend nach links auf die Kreisstraße 1074 in Richtung Holzgerlingen ab. Beim Beschleunigen übersah dieser eine stationär eingerichtete Baustelle und überfuhr die dortige Baustellenabsperrung. Im weiteren Verlauf prallte er mit seinem Pkw gegen ein abgestelltes, mit Wasser gefülltes Güllefass. Der Fahrer sowie dessen 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt. Der Beifahrer kam zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest, weshalb sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste und sein Führerschein einbehalten wurde. Bei einem noch vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest, pustete der Fahrer fast 2 Promille. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

