POL-LB: Asperg: Eine schwerverletzte Person nach Brand in der Küche

Ludwigsburg (ots)

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Sonntag (01.09.2024) gegen 14:30 Uhr in die Wunnensteinstraße nach Asperg ausrücken. Dort hatte eine 21-Jährige vergessen den Herd in der Küche auszuschalten. Eine auf dem Herd befindliche Pfanne mit Öl wurde aufgrund dessen derart stark erhitzt, dass sich das Öl entflammte. Die Flammen griffen auf einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine über. Ein Versuch der 21-Jährigen, das Feuer mit einem Handtuch zu ersticken, scheiterte. Eine Nachbarin, die anschließend verständigt wurde, wählte den Notruf. Gemeinsam verließen alle Bewohner des Mehrfamilienhauses das Wohnhaus. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Die 21-Jährige wurde wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar, alle anderen Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

