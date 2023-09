Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach dem Alkohol gab es Schläge

Friedrichroda (ots)

Am Samstag gegen 22:35 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine Körperverletzung beim Oktoberfest in Friedrichroda informiert. Ein 52jähriger geriet mit einem 29jährigen in einen Streit, am Ende wurde der 29jährige ins Gesicht geschlagen. Ein 74jähriger wollte schlichten und griff einer 50jährigen Frau an den rechten Arm und hielt diese fest. Auch die Frau verspürte Schmerzen. Am Ende gab es mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung. Die Beteiligten standen alle unter Einfluss von Alkohol. (as)

