Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fahrzeug mit Flüssigkeit überschüttet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter schüttete zwischen Montag (02.09.2024) 18.00 Uhr und Dienstag (03.09.2024) 17.00 Uhr eine unbekannte Flüssigkeit auf einen in der Metterstraße in Asperg geparkten BMW Mini. Der Lack des Fahrzeugs warf daraufhin Blasen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell