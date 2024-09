Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannter besprüht Schaufenster

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (03.09.2024) 21.30 Uhr und Mittwoch (04.09.2024) 08.30 Uhr besprühte ein noch unbekannter Täter eine Schaufensterscheibe in der Bahnhofstraße in Kornwestheim. Der Unbekannte hinterließ das Wort "Nazis" in schwarzer Farbe. Der Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell