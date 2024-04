Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Aktionstag "sicher.mobil.leben" für Berufskraftfahrer/innen und Unternehmer/innen zur Verkehrssicherheit

Wietmarschen (ots)

Der Fernfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim lädt am 17. April 2024 zum Aktionstag "sicher.mobil.leben" ein, um auf die steigenden Herausforderungen im gewerblichen Güterkraft- und Personenverkehr aufmerksam zu machen. Mit einem kontinuierlichen Anstieg des Transportaufkommens und der Fahrleistungen gehen auch vermehrt Verkehrsunfälle unter Beteiligung des Schwerlastverkehrs einher. Der Fernfahrerstammtisch der Polizeiinspektion hat dieses Thema aufgegriffen und wird im Rahmen des Aktionstages unter Beteiligung der regionalen Kontrollgruppen an einer Reihe von Informationsständen zu verschiedenen Themen, wie Lenk- und Ruhezeiten oder auch zur korrekten Ladungssicherung Rede und Antwort stehen. Der Aktionstag findet am Mittwoch, 17. April, an der Tank- und Rastanlage "Ems-Vechte-Ost" in Wietmarschen an der A31 Fahrtrichtung Norden von 12 bis 18 Uhr statt. Im Anschluss, ab 18:30 Uhr, findet ein offener Fernfahrerstammtisch zum Thema "Handhabung des intelligenten Fahrtenschreibers" in den Räumlichkeiten der Raststätte statt.

