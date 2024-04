POL-EL: Meppen - Eigentümer/in gesucht (Fotos)

Niederlangen (ots) - In dem Zeitraum vom 27. März bis zum 4. April entwendeten unbekannte Täter etwa 30 Rundhölzer aus dem Forstort "Erdhütte" in Niederlangen an der Sustrumer Straße, wodurch ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 2430 Euro entstand. Möglicherweise nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesgutes einen Lkw. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder zu auffällige Personen im dortigen Wald machen ...

mehr