Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hoher Sachschaden, keine Beute

Lingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 16:45 Uhr, auf Donnerstag, 06:45 Uhr, kam es auf dem Lagerplatz eines Bauunternehmens in der Husarenstraße in Lingen zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Hierbei wurde zunächst der das Grundstück umgebende Bauzaun aufgehebelt. Anschließend wurden zwei auf dem Gelände befindliche Fahrzeuge beschädigt. Im weiteren Tatverlauf kam es zur Öffnung zweier Container. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

