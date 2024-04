POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Mittwoch befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Busses gegen 16 Uhr die Burgstraße in Meppen und touchierte beim Vorbeifahren einen in einer Parkbucht abgestellten grauen Fiat und beschädigte diesen. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

