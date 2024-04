Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Munition bei Durchsuchung sichergestellt

Twist (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr fand im Rahmen von Ermittlungen zu einem Diebstahl eine Durchsuchung in einem Wohnhaus am Birkenweg in Twist statt. Dabei stellten die eingesetzte Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion in größerem Umfang Waffen und Munition fest. Diese wurde dann im weiteren Verlauf von angeforderten Spezialkräften sichergestellt. Die Ermittlungen sowie die Prüfung der sichergestellten Gegenstände dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell