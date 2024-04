Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 05. November 2023, einem Sonntag, gegen 13:45 Uhr befand sich der spätere Geschädigte mit weiteren Personen auf einem Sportplatz in der Alfred-Diener-Straße in 07747 Jena. Ohne erkennbaren Grund sowie einem vorherigen Anlass ging dann der unbekannte Täter auf den Geschädigten zu und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Als der Geschädigte den Schlägen auswich, sprang der Täter diesen an und trat ihm mit den Fuß in den Bauchbereich. Als der Geschädigte in Folge dessen zu Boden ging, trat der Täter nochmals auf diesen ein. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen, welche einer medizinischen Behandlung bedurften. Einen ersten Zeugenaufruf veröffentlichte die Jenaer Polizei bereits am 06. November 2023. Bisher führten die Ermittlungen jedoch noch nicht zur Identifizierung des Unbekannten. Zeugen, welche Hinweise zu der abgebildeten Person geben können werden gebeten, sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 288570/2023, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell