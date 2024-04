Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann attackiert Radfahrer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr, war ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Rodaer Straße unterwegs. Durch eine männliche Person wurde dem Radfahrer sodann der Weg versperrt, sodass der junge Mann zum Absteigen von seinem Drahtesel bewogen wurde. Der Unbekannte zog in der Folge den 27-Jährigen über das Rad, sodass dieser zu Fall kam. Im Anschluss schlug der Unbekannte mit einer Art Teppichrolle auf den Radfahrer ein. Dieser wehrte sich und stieß sein Gegenüber zu Boden. Während des Notrufes entfernte sich der Unbekannte in Richtung der Straße An der Rauda. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 60 bis 70 Jahre, kleine, leicht korpulente Statur, graue Haare, grüne Jacke sowie blaue Hose. Hinweise zur Tat sowie dem Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland telefonisch unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 85320/2024, entgegen.

