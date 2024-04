LPI-J: Unter Drogeneinfluss gefahren

Jena (ots) - Manchmal ist das Offensichtliche die beste Tarnung. Leider gilt dies auch für Straftaten. So geschehen am vergangenen Osterwochenende auf einer Baustelle am Jenaer Steinweg. Ein Mitarbeiter einer Firma, welche berechtigt sich auf der Baustelle zu bewegen, befuhr mit einem LKW am Samstagvormittag das Gelände. Hier lud der Unbekannte acht leere Gitterboxen, im Wert von über 1.000,- Euro, einer anderen Firma ...

mehr