Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bekannter Betrugsmasche aufgesessen und 10.000 Euro verloren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Es ist zwar keine neue Betrugsmasche, jedoch haben die Täter leider weiterhin Erfolg damit. Mittwoch erhielt eine 87-jährige Frau aus Hermsdorf einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser gab sodann an, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sich nun im polizeilichen Gewahrsam befinde. Jedoch könnte dieser, gegen eine Kautionszahlung von 10.000 Euro, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Dame schenkte der vorgegaukelten Geschichte Glauben und übergab am frühen Abend einer fremden und unbekannten Person das Geld in bar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei warnt abermals: Seien Sie bei derartigen Anrufen stets misstrauisch. Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Vergewissern Sie sich bei Ihren Verwandten stets rück. Eine Kautionszahlung ist im deutschen Strafrecht nicht existent. Und weder Ihre Liebsten noch die Polizei tätigen derartige Geldforderungen telefonisch.

