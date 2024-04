Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebe entkommen

Jena (ots)

Zwei Ladendiebe haben sich am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, mit Waren der Auslage eines Bekleidungsgeschäftes in der Löbderstraße bereichert. Nachdem die Unbekannte zwei Hosen an sich nahmen, entfernten diese sich in Richtung Teutonengasse. Hier entfernten die zwei Langfinger die Sicherheitsetiketten, was von einem Zeugen beobachtet werden konnte, und entkamen unerkannt. Die Personen können wie folgte beschrieben werden: männlich, ca. 18 bis 22 Jahre, 1. Person mit einem Steppmantel, weißes Oberteil darunter, helle Schuhe und einem Rucksack; 2. Person mit einem Basecap mit rotem Schild, schwarzer Jacke, hellen schuhen sowie einem blau-olivfarbenen Rucksack. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Jenaer Polizei telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 85327/2024, entgegen.

