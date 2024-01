Polizei Mettmann

POL-ME: "Crash Kurs NRW - Realität erfahren. Echt hart." - Langenfeld - 2401042

Mettmann (ots)

In der kommenden Woche führt die Kreispolizeibehörde Mettmann wieder ein neue "Crash Kurs"-Veranstaltung im Kreis Mettmann durch. Am Mittwoch (17. Januar 2024) findet diese in der Zeit von 11 Uhr bis etwa 12:30 Uhr in der Schützenhalle Richrath an der Kaiserstraße 60 in Langenfeld statt. Angesprochen sind die circa 380 Oberstufenschülerinnen und -schüler des Konrad-Adenauer-Gymnasiums sowie der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Teilnahme und Berichterstattung in Wort und Bild herzlich eingeladen.

Mit Fotos und Berichten unmittelbar Betroffener zeigt das Crash-Kurs-Team um Moderator Polizeihauptkommissar Matthias Buff auch an diesem Tag wieder höchst anschaulich, welche nachhaltigen Folgen und Schicksale durch schwerste, beziehungsweise tödliche Verkehrsunfälle verursacht werden. So berichten verschiedene Beteiligte und Betroffene, darunter eine Freundin eines Unfallopfers, Polizeibeamte, ein Notfallsanitäter und ein Notfallseelsorger, über ihre persönlichen Eindrücke im Zusammenhang mit schweren Verkehrsunfällen, die in den vergangenen Jahren auch tatsächlich in dieser Region passiert sind.

Im Vordergrund stehen hierbei Unfälle mit sogenannten Hauptunfallursachen, wie Alkohol / Drogen oder überhöhte Geschwindigkeit. "Ich hoffe, dass ich nie vor der Tür Deiner Eltern stehen muss!" - so formulieren gerade die beteiligten Notfallseelsorger auch immer wieder aufs Neue ihre persönlichen Wünsche an die Teilnehmer der etwa 90-minütigen Bühnenveranstaltung.

