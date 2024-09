Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: BMW ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmittag (04.09.2024), gegen 13.30 Uhr in die Gerokstraße nach Kornwestheim aus, nachdem ein Zeuge einen qualmenden BMW gemeldet hatte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der BMW, welcher vor einem Mehrfamilienhaus geparkten stand, bereits in Flammen. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff der Wehrkräfte konnte der Brand gelöscht werden. Jedoch wurden durch die Hitzeentwicklung bereits ein Rollladen sowie eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 9.000 Euro, die Beschädigungen am Wohnhaus werden auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Die Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.ludwibgsburg@polizei.bwl.de entgegen.

