POL-LB: L1362/Herrenberg: Sattelzug kippt um - Bergungsmaßnahmen dauern an

Ludwigsburg (ots)

30.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (05.09.2024) gegen 5.00 Uhr auf der Landesstraße 1362 zwischen Herrenberg und Oberjettingen ereignete. Ein 46 Jahre alter Sattelzug-Lenker fuhr in Richtung Nagold, als er mutmaßlich am Steuer einschlief und im Spitalwald nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach etwa 70 Meter Fahrt im Grünstreifen, kippte der Lkw mitsamt Anhänger auf die rechte Seite, vermutlich beim Versuch, die Böschung wieder hinaufzufahren. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den Sattelzug wiederaufzurichten, sind zwei Krane erforderlich. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit (11.10 Uhr) noch an. Die L1362 ist weiterhin in beiden Richtungen gesperrt.

