Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fensterscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg nachdem bereits am Montag (02.09.2024) gegen 20.30 Uhr vermutlich mehrere noch unbekannte Personen mit einem Stein die Fensterscheibe eines Geschäftsgebäudes in der Von-Schürmann-Straße in Kornwestheim einschlugen. Die Fensterscheibe befinde sich in Richtung der Aldinger Straße. Die sechs bis siebenköpfige Tätergruppe soll nach der Tat in Richtung der Straße "Im Haldenrain" geflüchtet sein. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Zeugen wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Polizei.

