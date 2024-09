Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unbekannter versucht Pizzalieferdienst zu überfallen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter betrat am Donnerstag (05.09.2024) gegen 20.40 Uhr einen Pizzalieferdienst in der Brunnenstraße in Maichingen und forderte den 58 Jahre alten Inhaber zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse auf. Als mehrere Mitarbeiter, die sich in der Küche befanden, auf den Vorfall aufmerksam wurden und in den Vorraum traten, ergriff der Unbekannte ohne Beute zu Fuß die Flucht.

Er wurde als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln sowie einer dazu passenden schwarzen Jogginghose. Als Maskierung trug er einen weißen Schal und eine Sonnenbrille. Zudem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei. Ob der Mann bewaffnet war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, an welchen auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

