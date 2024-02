POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizeikontrolle/23-jähriger Autofahrer gibt Gas

Mörlenbach (ots) - Am Freitag, den 16.02.2024 zwischen 08:40 und 08:50 Uhr musste ein grauer BMW einem aus dem Gegenverkehr kommenden LKW ausweichen. Dabei touchierte der BMW einen schwarzen VW Golf. Der VW Golf war ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 105 abgestellt. Der BMW beschädigte dabei seinen Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Der Golf wurde dabei an dem linken ...

