POL-WAF: Ostbevern-Brock. Hinweise auf Raub erbeten

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung geben, die sich am Freitagabend (30.08.2024, 21.49 Uhr) am Rande eines Stadtfests in Beckum am Hindenburgplatz zugetragen haben soll? Zwei 19 Jahre und ein 17 Jahre alter Beckumer gaben an, dass sie unvermittelt von einer größeren Gruppe geschlagen worden sein sollen, ohne zuvor an einer ...

