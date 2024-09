Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Körperliche Auseinandersetzung auf Stadtfest - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einer körperlichen Auseinandersetzung geben, die sich am Freitagabend (30.08.2024, 21.49 Uhr) am Rande eines Stadtfests in Beckum am Hindenburgplatz zugetragen haben soll?

Zwei 19 Jahre und ein 17 Jahre alter Beckumer gaben an, dass sie unvermittelt von einer größeren Gruppe geschlagen worden sein sollen, ohne zuvor an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Eine ärztliche Behandlung lehnten sie ab, alle drei hatten leichte Verletzungen.

Wer kann Hinweise zu dieser Auseinandersetzung geben? Melden Sie sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

