POL-WAF: Beckum. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und jungen Heranwachsenden

Warendorf (ots) - Ein 30-jähriger Bad Salzuflener hat am Sonntag (01.09.2024, 17.40 Uhr) in Oelde massiv Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet, diese geschlagen und bespuckt. Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss im Auto gefahren war, ordneten sie eine Blutprobenentnahme an. In der Polizeiwache am Hermann-Johenning-Platz leistete der 30-Jährige massiv Widerstand. Er schlug und ...

