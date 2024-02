Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Clown randaliert zu Hause und kommt in Gewahrsam

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldete sich eine besorgte Ehefrau bei der Polizeiinspektion in Linz und teilte mit, ihr Mann wäre sehr aggressiv und fange an, in der Wohnung zu randalieren. Vor Ort konnte der 41-jährige Beschuldigte in der Wohnung angetroffen werden. Der Mann, als Clown verkleidet, und seine Frau hatten gemeinsam eine Karnevalsveranstaltung besucht. Als sie zu Hause angekommen waren, soll der Mann plötzlich verbal aggressiv gegenüber der Frau aufgetreten sein. Auch bei Anwesenheit der Polizei ließ sich der stark alkoholisierte Mann nicht beruhigen und drohte damit, seine Frau zu schlagen. Von daher nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Gegen ihn wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet.

