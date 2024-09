POL-WAF: Oelde. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (30.08.2024, 19.00 Uhr) und Samstag (31.08.224, 10.30 Uhr) in ein Wohnhaus in Ennigerloh eingebrochen. Über eine Terassentür verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Haus am Elisabeth-Bücker-Weg. Hier durchwühlten sie Räume und Schränke und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

mehr