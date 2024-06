LPI-G: Dieb auf Kirchengelände

Gera (ots) - Gera: Gleich zweimal sorgte am gestrigen Tag (18.06.2024) eine 38 Jahre alte, polizeibekannte Frau für einen Polizeieinsatz. So begab sie sich gegen 15:00 Uhr in ein Museum in der Greizer Straße und verhielt sich dort unangemessen. Der Aufforderung eines Verantwortlichen, das Museum zu verlassen, kam sie nicht nach. Vielmehr griff sie diesen körperlich an und bespuckte ihn. Kurz darauf (gegen 16:20 Uhr) ...

