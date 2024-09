Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand im Unterholz verursacht

Hermsdorf (ots)

Samstagabend kurz nach 23:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Jena ein Feuer in einem kleinen Waldbereich zwischen der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf und der Straße Birkenlinie in Bad Klosterlausitz mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte den Brand im Unterholz schnell löschen. Aufgrund der aktuell hohen Waldbrandgefahr bestand die Gefahr eines größeren Waldbrandes und damit auch für das direkt angrenzende Wohngebiet. Hinweise zum Verursacher nehmen der Kontaktbereichsdienst der Polizeiinspektion Saale-Holzland in Hermsdorf unter der Rufnummer 036601-41418 oder die Dienststelle in Stadtroda unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

