Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots)

Bei insgesamt drei Fahrzeugführern wurden vom späten Mittwochabend bis zum frühen Donnerstagmorgen eine mögliche Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel festgestellt. So wurde gegen zwei Fahrzeugführer, die in Ramstein-Miesenbach kontrolliert wurden, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei beiden besteht der Verdacht, dass sie vor Fahrtantritt Drogen zu sich genommen haben, unter deren Einfluss sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Der dritte Autofahrer wurde in Landstuhl kontrolliert und 0,82 Promille Atemalkohol festgestellt. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Weiterfahrt wurde den drei Verkehrssündern untersagt.|pilan

