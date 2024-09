LPI-J: Volltrunken mit Pkw unterwegs

Bad Sulza (ots) - Zwei Jugendlichen (15, 19) wurden gestern im Freibad in Bad Sulza die Sachen gestohlen. Die beiden ließen ihren Liegeplatz samt den Taschen alleine und auch aus den Augen. Diese Zeit nutzten ein oder mehrere Langfinger und stahlen die Taschen der beiden. In den Taschen befanden sich die Handys, Ausweise, Schlüssel und Bargeld. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

