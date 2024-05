Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der B437 zwischen der AS Stotel der BAB27 und dem Wesertunnel

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/B437. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr auf der Bundesstraße 437 im Bereich der Lunebrücke zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines PKW war hierbei in Richtung Wesertunnel unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er hierbei in den Gegenverkehr, touchierte hierbei einen Kleintransporter und kollidierte danach frontal mit einem weiteren PKW. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführenden der PKW schwer verletzt, der Kleintransporterfahrer leicht. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Derzeit laufen die Bergungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die Fahrbahn ist in beide Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird aufgrund von Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

Die Zufahrt zum Wesertunnel über die Umleitungsstrecken ist frei, es kommt jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell