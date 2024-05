Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeug entzieht sich Verkehrskontrolle

Cuxhaven (ots)

Geestland/OT Langen. Am heutigen Sonntagmorgen, 19.05.2024, gegen 05:09 Uhr, beabsichtigten Beamte des PK Geestland einen hochwertigen Porsche in der Debstedter Straße, Geestland, OT Langen, zu kontrollieren. Als diesem Anhaltesignale gegeben wurde, beschleunigte der unbekannte Fahrzeugführer stark und überfuhr unter anderem eine rot zeigende Lichtzeichenanalage im Kreuzungsbereich Debstedter Straße/Leher Landstraße. In Höhe des Bahnüberganges der Leher Landstraße entzog sich der Fahrer des Porsches einer Verkehrskontrolle und entfernte sich mit seinem PKW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bremerhaven. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Angaben zum PKW oder Fahrzeugführer machen können, und Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der 04743-9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell