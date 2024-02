POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Bürogebäude

Warendorf (ots) - Drei unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (23.02.2024, 03.31 Uhr) und Samstag (24.02.2024, 03.38 Uhr) gewaltsam Zugang zu einer Fleischerei in Ostbevern verschafft. Sie drangen in den Verkaufsladen an der Straße Großer Kamp ein und flüchteten ohne Beute. So werden die drei beschrieben: 1. Täter: männlich, trug hellen Parker mit Kapuze und schwarzem Emblem auf dem linken Ärmel, ...

mehr