POL-CUX: Kleintransporterfahrer überfährt aus unbekannten Gründen Absperrung der Baustellenverschwenkung auf der BAB27 (Lichtbild in der Anlage)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der BAB27 im Bereich Loxstedt in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah hierbei aus bislang unbekannten Gründen das Absperrmaterial der Verschwenkung für die dortige Baustelle und beschädigte insgsamt zehn Warnbaken sowie sein eigenes Fahrzeug. Kunststoffteile landeten in Teilen auf der Gegenfahrbahn und mussten entfernt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Immer wieder kommt es vor, dass Fahrzeugführende Absperrmaterialien übersehen und diese sowie die eigenen Fahrzeuge massiv beschädigen. Fahren Sie aufmerksam, richten Sie die Augen auf die Straße und lassen Sie sich im Straßenverkehr nicht ablenken.

