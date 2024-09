Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti gesprüht

Stadtroda (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 03:30 Uhr stellte ein Anwohner in Stadtroda eine dunkel gekleidete Person fest, welche auf der Straße ein Graffito sprühte. Trotz des Bemühens dieses Zeugen und der sofort eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland konnte diese Person nicht mehr aufgegriffen werden. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes wurden anschließend mehrere Graffiti in pinker Farbe auf der Fahrbahn und Fußwegen in der Geraer Straße, August-Bebel-Straße, Heinrich-Heine-Straße, Breiter Weg, Max-Schieferdecker-Straße und der Ernst-Löbe-Straße festgestellt. Hinweise zur Aufklärung nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428-640 entgegen.

