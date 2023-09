Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Mettmann

Hilden

Langenfeld - 2309107

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Donnerstagmorgen, 21. September 2023, befuhr die Fahrerin eines Schulbusses gegen 13:20 Uhr die Bahnstraße in Fahrtrichtung Talstraße und bremste das Fahrzeug an der Einmündung zur Breite Straße an einer roten Ampel ab. Beim Ausrollen in Schrittgeschwindigkeit lief ein Kind von der rechten Straßenseite vor den Bus. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch das Kind hinfiel, jedoch umgehend wieder aufstand und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Am Bus entstanden keine sichtbaren Schäden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Zwischen Donnerstagabend (21. September 2023) und Freitagmittag (22. September 2023) kam es zu einer Unfallflucht auf dem Molzhausweg. Eine Hildenerin stellte ihren Opel Mokka am Donnerstag gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 19 ab und bemerkte die Schäden rechtsseitig an Heckstoßstange und Radkasten erst am Freitag gegen 13:15 Uhr. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Am Samstagmittag (23. September 2023) wurde der VW T-Cross einer Hildenerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lortzingstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Gegen 12:30 Uhr stellte sie ihr Fahrzeug ab. Erst bei Ankunft an ihrer Wohnanschrift gegen 13:15 Uhr bemerkte sie am hinteren linken Kotflügel einen frischen Unfallschaden in Form von Lackabrieb, den die Polizei auf etwa 300 Euro schätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Freitagmittag (22. September 2023) kam es am Eschenweg zwischen 13 Uhr und 14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrzeugführerin eines Ford B-Max stellte den Wagen ihres Sohnes auf Höhe der Hausnummer 1 in einer Hofeinfahrt ab. Nach kurzer Abwesenheit bemerkte sie an dem Fahrzeug großflächige Lackkratzer vom Radkasten links vorne bis zur Fahrertür. Der Sachschaden wird auf eine Summe von etwa 1.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell