Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beute im Wert von 18.000 Euro

Erfurt (ots)

Beute im Wert von 18.000 Euro machten Diebe in der Johannesvorstadt. Am Montag mussten Mitarbeiter feststellen, dass Diebe von einer Baustelle in der Eugen-Richter-Straße verschiedene Materialien gestohlen hatten. Dabei fielen den Tätern u.a. Rohre, Dämmmaterialien und Trockenbauelemente in die Hände. Der Wert der Beute wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Ermittlungen ergaben, dass die Täter bereits am Samstagabend zugeschlagen und das Diebesgut mit einem Transporter weggeschafft hatten. Die Ermittlungen der Polizei wegen Diebstahls dauern an. (JN)

