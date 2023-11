LPI-EF: Polizeieinsatz am Anger

Erfurt (ots) - Ein Einbrecher schlug in den letzten Tagen in der Andreasvorstadt zu. Gestern Nachmittag wurde festgestellt, dass ein Unbekannter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen hatte. Die Wohnung des 56-jährigen Mieters wurde komplett durchwühlt. Der Täter wurde dabei fündig und stahl Schmuck, Bargeld sowie einen Staubsauger. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 7.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und führt die ...

