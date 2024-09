Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Abstandsensoren ausgebaut und gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Donnerstag (05.09.2024) in der Rohrauer Straße in Nufringen ihr Unwesen. Die Täter bauten an zwei Pkws des Herstellers Audi die in der Frontstoßstange montierten Abstandsensoren aus und entwendeten diese. In einem Fall war das betroffene Fahrzeug auf dem Grundstück eines Autohändlers, in dem zweiten Fall auf einem Privatparkplatz abgestellt. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf insgesamt etwa 2.500 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen unter der Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

