Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich

K1057: Unfall vor dem Kreisverkehr fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der K1057 kurz vor dem Kreisverkehr zwischen Schönaich und Steinenbronn ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen verletzt wurden. Der 31-jährige Lenker eines VW-Golf befuhr die K1057 aus dem Industriegebiet Schönaich kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er hierbei den Rückstau, der sich vor dem Kreisverkehr gebildet hatte, und fuhr nahezu ungebremst auf den vor ihm zum Stehen gekommenen BMW. Bei der Kollision wurden sowohl der Unfallverursacher als auch die 64-jährige Beifahrerin des 67-jährigen BMW-Fahrers leicht verletzt. Der VW-Fahrer wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell