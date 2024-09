Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 19:45 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Brautmodengeschäft in der Weststadt von Ludwigsburg ein und entwendeten fast alle Brautkleider sowie Bargeld. Hierzu wurden vermutlich zwei Fenster aufgehebelt. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich.

