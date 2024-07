POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 31. Kalenderwoche

Leiwen (ots) - Zwischen Sonntag, 21. Juli, 19 Uhr, und Montag, 22. Juli, 8:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Schwimmbad in Leiwen ein. Die Täter brachen mehrere Türen und Vitrinen auf und entwendeten einen Würfeltresor. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

