POL-PPTR: Einbruch in Schwimmbad

Wittlich, Niersbach (ots) - Am Montagmittag, den 22. Juli 2024, meldet eine Mutter ihre 15-jährige Tochter als vermisst. Die Jugendliche hatte die gemeinsam mit dem leiblichen Vater bewohnte Wohnung in Niersbach am Sonntagabend, dem 21. Juli, gegen 17:30 Uhr verlassen und sich seitdem nicht mehr gemeldet. Die 15-jährige Qaniha Fatima K. ist ca. 165cm groß und kräftig, sie hat schwarze schulterlange Haare. Zu ihrer ...

