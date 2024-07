POL-PPTR: Nachtragsmeldung zu "Vermisstenfall/Hilflose Person - Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten" vom 22.07.2024

Newel (ots) - Am Samstag, den 20.07.2024, drangen in einem Tatzeitraum von circa 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr bislang unbekannte Täter in das in Ortsrandlage gelegene Einfamilienhaus ein, durchsuchten dieses gezielt nach Diebesgut und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Trier sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben ...

