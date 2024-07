POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Wohnung

Trier (ots) - Am Donnerstag, den 18.07.2024, kam es zwischen etwa 12:30 Uhr und 17:45 Uhr, in der Hubert-Neuerburg-Straße in Trier Süd, zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in den Hausflur eines Mehrparteienhauses, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Wohnung, durchsuchten diese und flüchteten mit der Beute unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in ...

mehr