POL-HM: Pkw verunfallen nach illegalem Straßenrennen - Zeugen gesucht

Hameln (ots) - Am Donnerstag (11.04.2024) verschaffte sich ein männlicher Täter gegen 13:30 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 77-jährigen Hamelnerin. Die männliche Person klingelte zunächst an der Wohnungstür in der Schlachthofstraße in Hameln und gab vor, auf der Suche nach älteren Büchern zu sein. Die ...

mehr