POL-HSK: Betrugsprävention im HSK: Brötchentüten mit Tipps gegen Betrugsmaschen

Betrugsprävention im HSK: Brötchentüten mit Tipps gegen Betrugsmaschen

Hochsauerlandkreis

Betrugsdelikte sind leider auch im Hochsauerlandkreis an der Tagesordnung. Um die Bürgerinnen und Bürger über die Gefahren von betrügerischen Anrufen und Nachrichten aufzuklären, haben die Bäcker Innung und das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Polizei im HSK eine kreative Aktion ins Leben gerufen. Heute wurde die Aktion zusammen mit Landrat Dr. Karl Schneider, Abteilungsleiter der Polizei Thomas Vogt, Kriminalhauptkommissar Oliver Milhoff und Vertretern der Bäcker Innung des HSK sowie der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland im Kreishaus vorgestellt.

In insgesamt 13 Bäckereien im HSK, von Arnsberg bis Marsberg, werden ab sofort spezielle Brötchentüten verteilt. Diese Tüten enthalten wertvolle Informationen und Tipps, wie man sich effektiv vor Betrug schützen kann. Mit einer Auflage von 200.000 Brötchentüten wird diese Initiative dazu beitragen, das Bewusstsein für Betrugsmaschen zu schärfen und die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren.

"Durch unsere Brötchentüten-Aktion möchten wir eine möglichst große Reichweite erzielen. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits Apotheken, Pflegedienste, Sanitätshäuser, Geldinstitute sowie Taxiunternehmen mit hinzugewonnen werden konnten, ist dies die flächendeckendste Aktion! Besonders am Herzen liegt uns die Zielgruppe der Senioren, die wir mit der Aktion schon am Frühstückstisch mit wichtigen Präventionstipps erreichen können.", so Kriminalhauptkommissar Milhoff vom Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz.

