Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einsatzleiter zieht Kirmesbilanz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Von Freitag bis Dienstag fand die Arnsberger Kirmes auf der Riggenweide in Hüsten statt. Bereits im Vorfeld stand die Polizei in enger Abstimmung mit der Stadt Arnsberg und der Kirmesgesellschaft. Das gesetzte Ziel, den Besucherinnen und Besuchern einen angenehmen und vor allem sicheren Kirmesaufenthalt zu ermöglichen wurde erreicht. Das Sicherheitskonzept hat gegriffen. Der Einsatzleiter der Polizei, Olaf Wiesenberg, zieht eine insgesamt positive Einsatzbilanz: "Wir können bei der Hüstener Kirmes vom größten Volksfest im Hochsauerlandkreis sprechen. In Anbetracht von tausenden Besuchern hier in Arnsberg ziehen wir eine durchweg friedliche Kirmesbilanz." Insgesamt nahm die Polizei 20 Strafanzeigen auf. Überwiegend ging es um Körperverletzungsdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es wurden auch Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen, wenn Personen nach entsprechenden Platzverweisen durch den Sicherheitsdienst dennoch zum Gelände zurückgekehrt sind. Die Polizei zeigte auch im Umfeld des Kirmesgeländes Präsenz und konnte dadurch auf den angrenzenden Straßen umfassend für Sicherheit sorgen. Besonders positiv bewertet Olaf Wiesenberg die vielen Reaktionen der Kirmesbesuchenden auf die polizeiliche Präsenz. Die Einsatzkräfte berichten, dass sich die Menschen für die Polizeiarbeit bedankt haben. Selbst bei durchgeführten Kontrollen zeigte der überwiegende Teil der Bevölkerung Verständnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell