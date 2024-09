Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Schmallenberg (ots)

Ein 38 Jahre alter Pkw Fahrer aus Schmallenberg kam mit seinem Fahrzeug auf der Latroper Straße in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Fahrzeug saß noch der 6 jährige Sohn des Fahrers. Beide Insassen wurden schwer verletzt. Der Fahrer wurde zunächst mit Lebensgefahr dem Krankenhaus Meschede zugeführt. Der 6-jährige Junge wurde in Begleitung seiner Mutter, welche am Unfallort erschien, der Kinderklinik Bad Berleburg zugeführt. Es entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

