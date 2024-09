Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 05.09.2024, gegen 15.10 Uhr;

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Borken, bei dem eine Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die 18-jährige Borkenerin war auf dem bevorrechtigten Fahrradweg am Kreisverkehr Heidener Straße / Wilbecke unterwegs und wollte die Einmündung Bahnhofstraße überqueren. Zeitgleich befuhr eine Borkenerin mit ihrem Pkw den Kreisverkehr. Die 43-Jährige beabsichtigte diesen zu verlassen und in die Bahnhofstraße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß von Auto und Fahrrad, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Die Leichtverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell